Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucuya karşı tiyatro oyunu düzenlendi.

Uyuşturucuya karşı tiyatro oyunu düzenlendi.

selanay lenabaysalın açıklamaları,

Bağımlılık Uyuşturucu Sosyal Sorumluluk Projesi Tiyatro Oyunu Sosyal Sorumluluk 

-genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Keçiören ilçesinde Necip Fazıl Kısakürek sahnesinde uyuşturucu ile mücadele ve zararlarını anlatan tiyatro gösterisi düzenlendi.
Adalet bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından destekli sosyal sorumluluk projesi, “HAMR” adlı tiyatro gösterisi düzenlendi.
Tiyatroya Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş ve bir çok vatandaş katıldı.
Tiyatro’da bağımlılık yapan maddelerin zararları sergilendi. Seyircisinden büyük beğeni ve alkış topladı. Tiyatro gösterimin ardından oyunculara plaket ve çiçek verildi.
Tiyatro oyuncusu olan Selanay Lenabaysal, “İçişleri Bakanlı ile birlikte “HAMR” adlı tiyatro gösterisini başlattık. Gösteri 81 ilde düzenlenecek. Umarım insanlara anlatmak istediğimizi şeyi verebiliriz. Umarım çok çok kişiye ulaşırız Oyunda vermek istediğimiz amaç gerçekten bu hale düşüyor” şeklinde konuştu.
(MKM-BC -
İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı