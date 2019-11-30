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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Uyuşturucunun zararları narkotik tırında anlatıldı

Uyuşturucunun zararları narkotik tırında anlatıldı

TIR'ın içerisinden kişi görüntüleri

Psikoloji Uyuşturucu Polis Memuru Uyuşturucu Madde Dokunmatik Ekran 

-Röportaj görüntüsü

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından getirtilen Narkotik Eğitim tırında uyuşturucunun zararları anlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu maddelerin zararları üzerine eğitim amaçlı hazırlanan tırda uyuşturucunun insan üzerindeki etkilerini animasyonlarla anlatılıyor. İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile birlikte eğitim tırını ziyaret ederek bilgi aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli eğitmen polis memuru Yücel Salatan, Narkotik eğitim TIR'ımız 2015 yılından beri faaliyetlerimize devam ediyoruz. Osmaniye bizim 33'üncü durağımız oldu. 3 gün süreyle burada olacağız, iki gün AVM, bir gün de Okullar bölgesinde faaliyetlerimizde bulunacağız. Eğitim TIR'ımızın içerisinde 12 tane dokunmatik ekran ve 9 farklı uygulamamız var. Madde kullanımının zararlarını biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden her türlü zararlarını anlatmak için buradayız. Herhangi bir madde ismi vermeden, kişilerin madde kullandığında kalbine, beynine veya piskotik olarak etkilerle nelerle karşılaşacaklarını burada animasyonlarla, dokunmatik ekranlarla kendileri çok rahat bir şekilde görecekler. Önemli olan bir kereden çok şeyin olduğunu, benim çocuğum yapmaz dememenin önüne geçmek gerektiğini ve madde kullanımının bize çok yakın olduğunu, bununla ilgili gerçekleri öğrenmek adına tüm halkımızı bekliyoruz dedi.
(İBR-
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