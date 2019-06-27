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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucunun kokusunu hayvansal yağlarla gizlemiş - GAZİANTEP

Uyuşturucunun kokusunu hayvansal yağlarla gizlemiş - GAZİANTEP

- Minibüsten görüntü - Minibüsün içinden görüntüler - Gizli bölmenin açılması - Paketler halindeki toz esrarların çıkarılması ve sergilenmesiUyuşturucunun kokusunu hayvansal yağlarla gizlemeye çalışmış - Gaziantep 'te bir minibüste, hayvansal iç yağlarının bulunduğu bölmede 8 kilogram toz esrar ele geçirildiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilogram toz esrar ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden Gaziantep 'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine, plakası açıklanmayan bir minibüsü, Şanlıurfa - Adana otobanı doğu gişelerinde durdurdu.Ekiplerin, narkotik detektör köpeği "Onix" ile yaptığı aramada, uyuşturucunun kokusunu önlemek amacıyla hayvansal iç yağlarının bulunduğu izocamlarla kamufle edilmiş bölmeye yerleştirilmiş, şeffaf poşetler içerisinde 8 kilogram toz esrar ele geçirildi.Gözaltına alınan minibüs şoförünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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