Uyuşturucuları otomobilin tavan lambasına gizlemişler - BURSA
- Narkotik köpeğinin uyuşturucuya tepki vermesi, - Polisin uyuşturucuları bulması, - Zanlıların adliyeye sevk edilmeleriUyuşturucuları otomobilin tavan lambasına gizlemişler - Bursa 'da, bir otomobilde arama yapan ekipler, aracın tavan lambasının bulunduğu bölüme gizlenmiş 300 gram metamfetamin, 50 gram esrar ve 50 uyuşturucu hap ele geçirdi - Narkotik köpeğinin uyuşturucuları bulduğu anlar polis kamerasına yansıdıBURSA (AA) - Bursa 'da, bir otomobilin tavan lambasının bulunduğu bölüme gizlenmiş 300 gram metamfetamin, 50 gram esrar ve 50 uyuşturucu hap ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri A.T, M.K, Y.Ö. ve H.Ü'nün uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.Osmangazi ve Yıldırım ilçesindeki şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, zanlılara ait bir otomobilde de narkotik köpeğinin yardımıyla arama yaptı.Köpeğin, otomobilin tavan kısmındaki lambaya tepki vermesi üzerine söz konusu bölüme yoğunlaşan ekipler, 300 gram metamfetamin, 50 gram esrar ve 50 uyuşturucu hap ele geçirdi.Narkotik köpeğinin uyuşturucuları gizlendikleri yerde bulduğu anlar polis kamerasına yansıdı.Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.