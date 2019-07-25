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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucudan ölüme sebebiyetten 1 tutuklama

Uyuşturucudan ölüme sebebiyetten 1 tutuklama

Tutuklanan Seyit Ahmet Cüre'nin polisin yanında yüzünü gözleyerek yürümesi

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Irak 

-Adliye binasına girişi
-Diğer sanıkların yüzünü gözleyerek polisin yanında yürümesi
-Narkotik Şube yazısı
-Emniyet binası dış görüntüsü
-Adliye dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da metruk bir binada bir gencin uyuşturucudan ölümüyle ilgili gözaltına alınan 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise savcıya ifade verip serbest bırakıldı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Sel Sokak No:39'daki metruk binada 5 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Hacı Ali Bahar, metruk binada uyuşturucudan öldü. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ölüm olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmada, hayatını kaybeden Hacı Ali Bahar'a uyuşturucu maddeyi temin ettikleri ve uyuşturucu madde kullanması için yer ve imkan sağladıklarını tespit etikleri S.A.C., S.A.G. ve E.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. S.A.G. ve E.G. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, S.A.C. ise tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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