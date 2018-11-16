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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucudan gözaltına alınan okul müdürü adli kontrolle serbest

Uyuşturucudan gözaltına alınan okul müdürü adli kontrolle serbest

ZANLILARIN ADLİYEDEN ÇIKMASI

Adli Kontrol Uyuşturucu Madde Güvenlik Önlemi Okul Müdürü Dur İhtarı 

-JANDARMA ARACINDAN GÖRÜNTÜ

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta okul müdürü ile arkadaşının jandarma ekiplerince durdurduğu aracından uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Okul müdürü adli kontrolle serbest bırakılırken esnaf olan arkadaşı tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, bir aracın Filyos beldesine uyuşturucu götürüleceği haberini alan Jandarma yol güzergahında bulunan Çömlekci köprüsünde güvenlik önlemi alarak aracın geçiş yapmasını bekledi. Jandarmanın dur ihtarına uymayan şahıslar kaçmaya çalışırken yakalandı. Araçta bulunan Akçahatipler Ortaokulu Müdürü Tuncay Ö., ve Volkan U., tutuklanma kararıyla mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen okul müdürü Tuncay Ö., "Yolda giderken bir anda jandarmaları gördüm. Aracımın muayenesi olmaması sebebiyle sıkıntı yaşayacağımı düşünerek direksiyonu kırdım ancak belli bir süre sonra jandarmalar bizi yakaladı. Volkan U.'dan ele geçirilen 449 adet extacsy hapla kesinlikle alakam yoktur. Ben O'nun üzerinde uyuşturucu hap olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi. Şüpheli Volkan U. ise "Üzerimde bulunan 449 adet hapı önceden satmayı düşünmüştüm. Ancak sonradan vicdan yaparak denize atmaya karar verdim. Ben fazlasıyla borç harç içerisinde olan birisiyim. Bir sürü yere borcum var. Kendi içimde sorunlar yaşadım. İlk etapta 499 adet hapı alırken yaşamış olduğum sorunlar nedeniyle satmayı düşünsem de sonradan satmamaya karar verdim. Olay tarihinde evimdeydim. Tuncay'ı telefonla aradım. Evime gelmesini ve çay içeceğimizi söyledim. O da kabul etti. İlk önce konuştuğumuzda Filyos'a gitmekten bahsetmedim. Sonra benim yanıma evime gelince kendisine Filyos'ta hava alalım mı dedim. Ben kesinlikle Tuncay'ı aradığımda veya evimde beni Filyos'a bırak demedim" dediği öğrenildi. Şüphelilerden Volkan U., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklanırken, Akçahatipler Ortaokulu Müdürü Tuncay Ö.'yü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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