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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucudan girdiği cezaevinden firar etti, uyuşturucu operasyonunda yakalandı Haberi

Uyuşturucudan girdiği cezaevinden firar etti, uyuşturucu operasyonunda yakalandı Haberi

Adliyeden detay görüntüler

Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Hapis Cezası 

-Şüphelinin adliyeye çıkarılmasından görüntü
-Ele geçirilenlerin fotoğrafı

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan hükümlü olduğu cezaevinden firar eden şüpheli, polisin bir eve yaptığı baskında yakalandı. Adreste yapılan aramalarda ise satışa hazır vaziyette 27 gram kokain 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Şekerhane Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine dün akşam saatlerinde belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 36 adet şeffaf kilitli poşet içerisinde satışa hazır vaziyette toplam 27 gram kokain maddesi ve 50 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen Engin Y. (27) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Engin Y., sulh ceza hakimliğince ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak tutukluğu bulunduğu Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
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