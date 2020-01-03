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03 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucudan cezaevine girdi, içeri kenevir tohumu götürmeye çalıştı

Uyuşturucudan cezaevine girdi, içeri kenevir tohumu götürmeye çalıştı

monttan görüntü

Tutuklama Kararı Adli Kontrol Jandarma Uyuşturucu Gizli Bölme 

-Montun içinden çıkan kenevir tohumları
-Tütüne karıştırılan tohumlar

( DİYARBAKIR )- Diyarbakır’da 5 kilogram esrar ele geçirildi- Olayda gözaltına alındıktan sonra cezaevine sevk edilen ve burada üst araması yapılan şahsın elbiselerinin gizli bölmelerinden Hint keneviri tohumu çıktı DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde bir araçta yapılan aramada 5 kilo 908 gram esrar maddesi ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayda gözaltına alındıktan sonra cezaevine sevk edilen ve burada üst araması gerçekleştirilen şahsın elbiselerinin gizli bölmelerinden Hint keneviri tohumu çıktı. Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Dicle ilçesi Üzümlü Mahallesine 3 şahıs tarafından araçla esrar getirileceği bilgisinin alındığı belirtildi. Açıklamada, “Devam eden çalışmalar neticesinde, şahısların kullanmış olduğu araç, 29 Aralık 2019 Pazar günü yapılan fiziki takip sonrasında, Üzümlü Mahallesi ile Durabeyli Mahallesi arasındaki karayolu üzerinde şok yol kontrol ve arama noktası oluşturularak durdurulmuştur. Bahse konu araç içerisinde ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada aracın bagaj kısmına gizlenmiş çuval içerisinde 5 kilo 908 gram esrar ve aracın arka yolcu koltuğu üzerinde 1 adet Taurus marka 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak, araç içerisinde bulunan H.K., A.T. ve M.A. isimli şahıslar gözaltına alınmış, H.K. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, A.T. ve M.A. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır” denildi. Cezaevine kenevir tohumu sokmaya çalıştı. Tutuklanan H.K.’nın işlemlerinin yapılması için cezaevi mahkum kabul yerine alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Diyarbakır E Tipi Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığına, 31 Aralık 2019 günü Diyarbakır/Dicle Sulh Ceza Hakimliğinin 2019/37 sorgu numaralı tutuklama kararı ile ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama’ suçundan tutuklu olarak getirilen H.K. isimli şahıs, işlemlerinin yapılması maksadıyla cezaevi mahkum kabul yerine alınmıştır. Tutuklu H.K.’nın jandarma personeli tarafından mahkum kabul yerinde yapılan detaylı üst ve elbise aramasında üzerinde bulunan montunun alt kısmında, sol bilek kısmında ve boyun kısmında sert cisimlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine durumdan şüphelenilerek belirtilen yerlerin dikişleri kesilmiştir. Şahsın montunda yapılan aramada, 25 adet alt kenar kısmında, 1 adet boyun kısmında, 5 adet sol bilek kısmında ve 1 adet şahsa ait tütün kabı içerisinde tütün içerisine karıştırılmış vaziyette olmak üzere toplam 32 adet montun çeşitli yerlerine gizlenmiş Hint keneviri tohumu ele geçirilmiştir. ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama’ suçundan tutuklanarak cezaevine yasak malzemeyi sokmaya çalışan H.K. isimli şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir.” (YRT-
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