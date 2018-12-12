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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu zanlısı 'F. Gülen' ibareli kol saatiyle yakalandı - BİTLİS

Uyuşturucu zanlısı 'F. Gülen' ibareli kol saatiyle yakalandı - BİTLİS

Uyuşturucu zanlısı "F. Gülen" ibareli kol saatiyle yakalandı - BİTLİS - Arama yapılan araçtan detay - Ele geçirilen uyuşturucu madde "F. Gülen" ibareli kol saatinden detayUyuşturucu zanlısı "F. Gülen" ibareli kol saatiyle yakalandıBİTLİS (AA) - Bitlis 'te otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen ve tutuklanan zanlının üst aramasında "F. Gülen" ibareli kol saati bulundu.Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan çalışmalarda, İ.D. yönetimindeki otomobilin durdurulduğu belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Otomobilde yapılan aramada 960 gram metamfetamin maddesi, şüphelinin üst aramasında ise F. Gülen ibareli kol saati ele geçirilmiştir. Olayla ilgili yakalanan İ.D. isimli şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçlarından adli işlem yapılmış ve şüpheli tutuklanmıştır."

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