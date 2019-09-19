Uyuşturucu zanlısı baba ve oğlu tutuklandı - DENİZLİ Haberi
- Polis ekiplerinin eve girişi - Zanlıların gözaltına alınması - "Jiby" isimli narkotik köpeğinin evde arama yapması - Uyuşturucuların saklandığı kanepelerin altında bulunması - Ele geçirilen uyuşturucu ve silah - Narkotik köpeğinin evin deposunda uyuşturucu bulması - Zanlıların hasatta giydikleri elbiseler - Gözaltına alınan zanlının mısır tarlası arasına gizlenmiş uyuşturucunun yerini tarif etmesi Denizli 'de uyuşturucu zanlısı baba ve oğlu tutuklandıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde, mısır tarlasında yetiştirdikleri Hint kenevirini evde kurutarak satışa hazır hale getirdikleri ileri sürülen baba ve oğlu tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden şüphelilerin, Eskihisar Mahallesi Cevizlik mevkisindeki mısır tarlasında uyuşturucu yetiştirdiği ihbarını aldı.Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ikamete operasyon düzenlendi. Dedektör köpeği "Jiby"nin de kullanıldığı operasyonda, çeşitli bölmelere saklanmış 2 kilo 500 gram esrar, 0,6 gram metamfetamin ve hassas terazi ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.Gözaltına alınan H.E (60) ile oğlu E.E'nin (40) gösterdiği tarlada da 80 kök Hint keneviri bulundu.Zanlıların, mısır tarlasında yetiştirdikleri Hint kenevirini evde kurutarak satışa hazır hale getirdikleri kaydedildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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