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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu zanlısı amca ile yeğeni tutuklandı - SAMSUN

Uyuşturucu zanlısı amca ile yeğeni tutuklandı - SAMSUN



: - Samsun Adliyesinden detay - Zanlıların getirilişiUyuşturucu zanlısı amca ile yeğeni tutuklandıSAMSUN (AA) - Samsun 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan amca ile yeğeni tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda, 250 kutu halinde 14 bin 172 kapsül uyuşturucu niteliği bulunan hap ele geçirildi.Operasyonda, Necmettin D. ile yeğenleri Mehmet C.D, Yavuz P.D gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Necmettin D. ile Mehmet C.D. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.Yavuz P.D ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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