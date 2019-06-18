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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu zanlıları adliyede

Uyuşturucu zanlıları adliyede

şahısların adliyeye girişi

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Kurusıkı Tabanca 

-ele geçirilenlerin fotoğrafları

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Eskişehir genelinde sokak satıcılarına yönelik Özel Harekat Şubesi polisinin katılımıyla başlatılan planlı operasyonda, 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda; 16 adet ecstasy uyuşturucu hap, 8 adet gerica sentetik hap, 4 adet lyrica sentetik ecza hap, 1 adet regapen sentetik ecza hap, 12,14 gram kannabinoid bonzai, 2.18 gram skunk maddesi, 1 adet kurusıkı tabanca ve 8 adet dolu kurısıkı fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs, işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.
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