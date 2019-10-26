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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele - ELAZIĞ Haberi

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele - ELAZIĞ Haberi

- Operasyonda ele geçirilen kaçak nargile tütünler Elazığ 'da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, uyuşturucu kullanmaktan 5, uyuşturucu ticareti yapmaktan 2 şüpheli gözaltında alındı. Operasyonda bir miktar esrar ele geçirildi.Öte yandan kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezindeki bir iş yerinde 70 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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