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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları - MARDİN Haberi

Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları - MARDİN Haberi

- Polis ekiplerinin şüpheli tırı takibi ve durdurması - Tırda arama detayları - Ele geçirilenler uyuşturucunun görüntüsü Mardin 'deki uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarıMARDİN (AA) - Mardin 'de düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 141 kişiden 2'si tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 1 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 438,38 gram esrar, 25 gram eroin, 13 uyuşturucu hap, 3,35 gram metamfetamin, gümrük kaçağı 162 bin 830 paket sigara, 582 kilogram tütün, 103 kilogram nargile tütünü, 239 şişe içki, 7 bin 616 puro, 55 cep telefonu, 1 tabanca ele geçirildiği anımsatıldı.Operasyonda gözaltına alınan 141 kişiden 2'si sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Amfetamin Uyuşturucu Metamfetamin Kaçakçılık Cep Telefonu 

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