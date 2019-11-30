Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın ikinci kez bankta sızıp kaldı

-sağlık ekipleri kadını kaldırırken detay

-çevreden detay

-ambulans gidiş



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'da gündüz vakti uyuşturucu ve alkol aldığı iddia edilen kadın 2. kez aynı yerde sızıp kaldı. Olay, saat 12.00 sıralarında Anıt Park'ta meydana geldi. Alkol ve uyuşturucu aldığı iddia edilen 30'lu yaşlardaki kadın bankta bacak bacak üstüne atmış vaziyette sızıp kaldı. Bankta sızmış kadını gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri kadını Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kimliği belirsiz olan kadın geçen günlerde de aynı yerde sızıp kalmıştı.



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