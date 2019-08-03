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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu üretilen depoya operasyon - GAZİANTEP

Uyuşturucu üretilen depoya operasyon - GAZİANTEP

- Operasyondan detaylar - Ele geçirilen malzemelerden detaylar Gaziantep 'te uyuşturucu üretilen depoya operasyon - Jandarma ekiplerince uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan depoya düzenlenen operasyonda 1245 uyuşturucu hap ile 3 milyon uyuşturucu hap üretiminde kullanılabilecek 825 kilo ham madde ele geçirildiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan depoya düzenlenen operasyonda, 1245 uyuşturucu hap, 3 milyon uyuşturucu hap üretiminde kullanılabilecek 825 kilo 257 gram ham madde ele geçirildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı yapıldığı belirlenen merkez Şahinbey ilçesi Konak Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 1245 uyuşturucu hap, 3 milyon uyuşturucu hap üretiminde kullanılabilecek 825 kilo 257 gram ham madde ve fanus, elek, leğen, huni, spatula, kürek gibi uyuşturucu yapımında kullanılan 72 malzeme ele geçirildi.Depoyu kullanan şüpheli F.K'nin ikametinde yapılan aramada ise 17 uyuşturucu hap ve bir ruhsatsız tabanca bulundu.F.K'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Uyuşturucu Lyon İmalathane 

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