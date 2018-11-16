Uyuşturucu tüccarlarına operasyon: 2 kişi tutuklandı



- Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, Kırıkkale Gürler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satan ve kullanan şahıslar için yer temini yapan Y.Ö. isimli şahsın ikamet ettiği eve operasyon düzenlendi.

Evde arama yapan polis ekipleri, bir miktar eroin ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan materyaller ele geçirdi. Evde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen N.C.S., ile M.Z.G. ve uyuşturucu sattırmaya ve kullanımına yer temin eden Y.Ö., şahıs ile uyuşturucu kullanan B.B., S.B., ve O.D., Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülerek haklarında tahkikat başlatıldı. Uyuşturucu madde kullanan B.B., S.B., ve O.D., savcılık tarafından serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edilen M.Z.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, uyuşturucu madde satan N.C.S. ile uyuşturucu madde kullanımı için yer temini eden Y.Ö. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

