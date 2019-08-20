Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu ticaretinden tutuklanınca bayıldı - AYDIN

Uyuşturucu ticaretinden tutuklanınca bayıldı - AYDIN

- Uyuşturucu ticaretinden tutuklanınca bayıldı - Şüphelilerin adliyeden çıkışı Uyuşturucu ticaretinden tutuklanınca bayıldıAYDIN (AA) - Aydın 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kadın zanlı, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandığını öğrenince baygınlık geçirdi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Ekipler, takibe aldıkları Sebahat Ş. ile Muhammet D'nin bulunduğu bir kafeye operasyon yaptı.Operasyonda gözaltına alınan zanlıların üst aramasında 47 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.Tutuklandığını öğrenen zanlılardan Sebahat Ş. bayılırken, adliyeye sağlık ekipleri sevk edildi.112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine götürülen kadın zanlı, tedavisinin ardından diğer zanlıyla birlikte cezaevine gönderildi.

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı