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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi

Baba ve oğlun adliyeye çıkarılması

Polis Uyuşturucu Akalan 

-Yakalanan uyuşturucu haplar
-Adliyenin dış görüntüsü

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’a uyuşturucu hap getirirken yakalanan baba ve oğlu, adliyeye sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, baba A.N. ile (55) oğlu F.S.'nin (27) il dışında uyuşturucu hap getireceği yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Karaman-Ereğli karayoluna bekleyen polis, baba ve oğlunun içinde bulunduğu aracı şehre girerken durdurdu. Araçta arama yapan polis, 800 adet uyuşturucu hap ege geçirdi. Gözaltına alınan baba ve oğlu emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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