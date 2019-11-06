Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı - ORDU
- Ünye Adalet Sarayı - Zanlıların adliyeye getirilmesi Ordu 'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandıORDU (AA) - Ordu 'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 2 bin sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu ticareti yaptıkları şüphesiyle 2 kişiyi takibe aldı.Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Ünye ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, yaklaşık 2 bin sentetik uyuşturucu ele geçirilirdi.Olayla ilgili A.E. (37) ve N.B. (41), gözaltına alındı.Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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