Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıs adliyede Haberi



- Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Eskişehir'e satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 1 şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada; 19,74 gram kokain uyuşturucu maddesi, 0,63 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yasal işlem yapılarak, adliyeye sevk edildi.

