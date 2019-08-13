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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıs adliyede

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıs adliyede

Şahsın adliyeye girişi

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Metamfetamin 


- Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Eskişehir'e satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 1 şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada; 19,74 gram kokain uyuşturucu maddesi, 0,63 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yasal işlem yapılarak, adliyeye sevk edildi.
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