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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen aileye operasyon - SAMSUN Haberi

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen aileye operasyon - SAMSUN Haberi



: - Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen aileye operasyon - Samsun Emniyet Müdürlüğü'nün dış genel planı - Zanlıların emniyete getirilişiUyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen aileye operasyon - Üç kardeş ile yeğenleri gözaltına alındıSAMSUN (AA) - Samsun 'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen aileden 4 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, T.Ö'nün Çarşamba ilçesi Ordu Mahallesi'nde Zekai S. ve Hakan S'den uyuşturucu temin ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Düzenlenen operasyonda Zekai S. ve T.Ö'nün içinde olduğu araçta, 220 gram esrar bulundu.Polis, Zekai S'nin kardeşleri Aydın S. ve Hakan S'nin yanı sıra yeğenleri Anıl S. ile birlikte hareket ettiğini belirledi.İlkadım ilçesi Yeni Doğan Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenleyen ekipler, "uyuşturucu ticareti yaptıkları" gerekçesiyle Zekai S, Aydın S, Hakan S. ve Anıl S'yi gözaltına aldı.

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti 

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