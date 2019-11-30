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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon: 10 gözaltı İzle

Uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon: 10 gözaltı İzle

Polislerin emniyetten çıkışı

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Uyuşturucu Tacirleri 

-Eve girmeleri
-Ele geçirilen maddeler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 164,81 gram ağırlığında sentetik kannabinoid katkılı toz madde, 1,28 gram ağırlığında toz esrar ve tabancalar ele geçirildi. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda uyuşturucu madde ticareti kapsamında gerekli kararlar alınarak, sokak satıcılarına yönelik soruşturma başlatıldı. Yapılan operasyonda, C.G.,A.G., İ.G., Y.T., S.T., M.Ç., M.C., Ş.S., A.B., H.G. isimli 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüpheli şahıs hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor. Operasyon kapsamında, 164,81 gram ağırlığında sentetik kannabinoid katkılı toz madde,1,28 gram ağırlığında toz esrar maddesi, 1 adet 7,65 tabanca, ve 1 kuru sıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.
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