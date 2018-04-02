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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu ticareti yapanlar beton mikserine çarpınca yakalandılar

Uyuşturucu ticareti yapanlar beton mikserine çarpınca yakalandılar

Mikser detay

Polis Merkezi Uyuşturucu Madde Kimlik Tespiti Beton Mikseri Dur İhtarı 

-Kaza yapan otomobil detay
-Polisler detay
-Kalabalık detay
-Polis araçları detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 kişi, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtıkları otomobil beton mikserini çarpınca yakayı ele verdi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getireceği istihbaratını aldıkları otomobili Kepez üstünde takibe aldı. İçerisinde iki kişi bulunan 34 ZB 132 plakalı otomobil polisin tüm ikazlarına rağmen durmadı. Duraliler Kavşağından Çakırlar istikametine yönelen otomobil Hürriyet Caddesine çıkarak hızla kaçmaya devam etti. Aracın kaçış güzergahına çok sayıda özel ve sivil ekip yönlendirildi. Göksu Deresi yakınında ara sokağa girmeye çalışan şüpheliler beton mikserine çarparak durdu. Hava yastığının patladığı otomobilden çıkan şüphelilerden birisi kaçarken diğeri Yunus Timleri tarafından yakalandı. Ormanlık alana kaçan bir diğer şüphesi ise Yunus ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltın alınan 2 şüpheli kimlik tespiti ve ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ise araç üzerinde inceleme yaptı.İncelemelerin ardından otomobil otoparka çekildi.
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