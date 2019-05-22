Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu ticareti şüphelileri adliyede

Uyuşturucu ticareti şüphelileri adliyede

Şahısların adliyeye girişi

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Akalan 

-adliyeden detay

( ESKİŞEHİR )- Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı ESKİŞEHİR

- Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 28,32 gram skunk maddesi ele geçirildi. 1 şüpheli şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmaktan, 1 şüpheli şahsa ise uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı. Ayrıca 10 Mayıs'ta 325 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmesi ile alakalı olduğu öne sürülen 1 şüpheli şahıs da gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan şüpheli şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
3 Çocuk Annesini Öldürüp, Cenaze Törenine De Katılmış3 Çocuk Annesini Öldürüp, Cenaze Törenine De Katılmış
Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Yaşlı Kadın ÖldüSokak Köpeklerinin Saldırdığı Yaşlı Kadın Öldü
Çarşı Taraftar Grubu Lideri Tabanca İle VurulduÇarşı Taraftar Grubu Lideri Tabanca İle Vuruldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı