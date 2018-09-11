Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu ticareti güvenlik kamerasına yansıdı - İSTANBUL

Uyuşturucu ticareti güvenlik kamerasına yansıdı - İSTANBUL

- Güvenlik kamerası görüntüleriUyuşturucu satışı güvenlik kamerasınca görüntülendi - Gaziosmanpaşa'daki boş bir binanın çatısından iple sarkıttıkları sepet ile uyuşturucu madde ticareti güvenlik kamera görüntülerine yansıdıİSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Eylül'de 17.45 sıralarında Merkez Mahallesi'nde kullanılmayan boş bir binanın çatısında iple sepet sarkıtmak suretiyle uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirlenmesi üzerine harekete geçti.Adrese baskın düzenleyen ekipler, çatıda şüphelileri suçüstü yakaladı. Yaşı küçük A.I, AF. ve B.C.K ile AY., B.E. gözaltına alındı. Yaşı küçük şüpheliler Gaziosmanpaşa Çocuk Büro Amirliğine sevk edildi.Şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada 20,6 gram bonzai ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 225 lira ele geçirildi.Güvenlik kamera görüntülerinde bir kişinin iple aşağı sarkıtılan sepette para koyduğu, çatıdaki kişelerin önce parayı yukarı çekip sonra uyuşturucu madde koydukları sepeti indirdikleri aşağıdaki kişinin de sarkıtılan sepetten uyuşturucu maddeyi alıp uzaklaştığı görülüyor.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden AY, B.E. ve A.F. serbest bırakıldı, BC.K adli kontrol şartıyla salıverilirken şüpheli A.I tutuklandı.

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Güvenlik Kamerası Harekete Geç 

İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
İran'daki Tarihi Zirveden Karelerİran'daki Tarihi Zirveden Kareler
Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Katıldı
Başkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı