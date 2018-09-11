Uyuşturucu ticareti güvenlik kamerasına yansıdı - İSTANBUL
- Güvenlik kamerası görüntüleriUyuşturucu satışı güvenlik kamerasınca görüntülendi - Gaziosmanpaşa'daki boş bir binanın çatısından iple sarkıttıkları sepet ile uyuşturucu madde ticareti güvenlik kamera görüntülerine yansıdıİSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Eylül'de 17.45 sıralarında Merkez Mahallesi'nde kullanılmayan boş bir binanın çatısında iple sepet sarkıtmak suretiyle uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirlenmesi üzerine harekete geçti.Adrese baskın düzenleyen ekipler, çatıda şüphelileri suçüstü yakaladı. Yaşı küçük A.I, AF. ve B.C.K ile AY., B.E. gözaltına alındı. Yaşı küçük şüpheliler Gaziosmanpaşa Çocuk Büro Amirliğine sevk edildi.Şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada 20,6 gram bonzai ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 225 lira ele geçirildi.Güvenlik kamera görüntülerinde bir kişinin iple aşağı sarkıtılan sepette para koyduğu, çatıdaki kişelerin önce parayı yukarı çekip sonra uyuşturucu madde koydukları sepeti indirdikleri aşağıdaki kişinin de sarkıtılan sepetten uyuşturucu maddeyi alıp uzaklaştığı görülüyor.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden AY, B.E. ve A.F. serbest bırakıldı, BC.K adli kontrol şartıyla salıverilirken şüpheli A.I tutuklandı.