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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını Video

Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını Video

Operasyona katılan ekipler

Şafak Baskını Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Polis Helikopteri Helikopter 

-Tabanca ve bir miktar uyuşturucu bulunması
-Gözaltına alınan şahıs
-Meraklı vatandaşlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul

Başarılı operasyonlarla uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabaha karşı Kartal ilçesinde bir çok adrese eş zamanlı baskın yaptı. Açılmayan kapılar kırıldı Kartal ilçesinde ağırlıklı olarak gerçekleştirilen operasyonda polisin baskın yaptığı adreslerde açılmayan kapılar kırılarak adreslere girildi. 2 aylık takip sonucu operasyon düğmesine basan Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri 20 adrese Özel Harekat Polislerinin desteği ile eş zamanlı girerek 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyona polis helikopteri havadan destek verirken gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Bir miktar uyuşturucu ve tabanca bulundu Baskının gerçekleştirildiği adreslerde satışa hazır halde bulunan uyuşturucu maddelerin yanı sıra bir adet tabanca da bulundu.
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