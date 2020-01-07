Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 15 gözaltı

Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 15 gözaltı

polis ekiplerinin araçlarla operasyona gitmesi

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Polis Ekipleri 

-evlere yapılan baskın
-narkotik köpeğinin yardımıyla yapılan aramalar
-uyuşturucu maddelerin bulunması

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlattı. İl merkezinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı. Şahısların evlerinde narkotik köpeğinin de yardımıyla yapılan aramada 686 gram metamfetamin, 30 gram bonzai, 470 gram esrar, 9 adet extacy hap, 2 adet captagon hap, 1 adet 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve yarım gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı