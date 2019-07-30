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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Uyuşturucu tacirleri tutuklandı

ele geçirilen uyuşturucu maddeler

( SİVAS ) SİVAS

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Emniyet Müdürlüğü Polis Ekipleri 


- İstanbul’dan Sivas’ın Suşehri ilçesine uyuşturucu taşırken yakalanan 3 kadın çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Sivas’ın Suşehri ilçesine uyuşturucu naklettikleri düşünülen 3 kişi polis ekipleri tarafından Suşehri otogarında düzenlenen başarılı bir operasyonla ele geçirildi. E.B., N.H. ve D.Ç. isimli üç kadının üstlerinde ve valizlerinde yapılan aramalarda 119 adet extacy hap, 40 gram skunk maddesi ele geçirildi. 3 zanlı ilçe emniyet müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından çıkartıldıkları Suşehri adliyesinde tutuklanarak cezaevine konuldu.
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