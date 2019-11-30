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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu tacirleri, narkotik köpeğinin koku almasını engellemek için eroin paketlerine silikon sürdü İzle

Uyuşturucu tacirleri, narkotik köpeğinin koku almasını engellemek için eroin paketlerine silikon sürdü İzle

Polisin kargo aktarma merkezinde arama yapması

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Polis Ekipleri 

-Narkotik köpeğinin tepki vermesi
-Kolileri açmaları
-Işıldakların batarya kısımlarındaki eroin paketleri
-ele geçirilenlerin sergilenmesi

( VAN )- Van’da 202 adet ışıldak bataryasının yuvasında zulalanmış 42 kilo eroin ele geçirildi VAN

- Van merkez Tuşba ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kargo aktarma merkezinde yapılan aramada 202 adet ışıldak bataryasının yuvasında zulalanmış 42 kilo 26 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo aktarma merkezinde arama yaptı. Narkotik Madde Arama Köpeği Zeyna ile birlikte yapılan detaylı aramada; 5 adet koli içerisinde bulunan 202 adet şarj edilebilir ışıldağın bataryalarının iç kısmına zulalanmış vaziyette narkotik madde arama köpeğinin koku almasını önlemek için silikon sürüldüğü 202 paket halinde toplam 42 kilo 026 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili gözaltına alınan T.G, İ.B. ve H.İ. isimli 3 şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandılar” denildi.
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