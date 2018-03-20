Uyuşturucu tacirleri Geçim’i geçemedi



- Sivas’da uyuşturucu kaçakçıların narkotik köpeklerini yanıltmak için ağır kokulu gıda ve temizlik malzemelerinin içerisine gizledikleri uyuşturucu maddeler Jandarma narkotik köpeği Geçim tarafından kolaylıkla bulundu. Edinilen bilgiye göre Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geçtiğimiz gün Malatya-Tokat karayolunda yapılan yol kontrolleri sırasında, Gaziantep istikametinden Sivas istikametine gitmekte olan otomobil durdurularak arandı. Jandarma narkotik köpeği Geçim ile yapılan aramada, Geçim bagajda bulunan salça, mayonez ve şampuan kutularını işaret etti. Yapılan incelemede kutuların içerinde gizlenmiş 600 gr kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü gözaltına alındı. (GF-Y)

