Uyuşturucu taciri narkotik köpeği Geçim’i geçemedi

-Ele geçirilen uyuşturucunun fotoğrafı



( SİVAS )- Diyarbakır’dan Amasya’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan uyuşturucu taciri Sivas’ta Jandarma narkotik köpeği Geçim’i geçemedi SİVAS



- Diyarbakır’dan Amasya’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan uyuşturucu taciri Sivas’ta Jandarma narkotik köpeği Geçim’i geçemedi. Sivas’ta Jandarma asayiş ekipleri tarafından, Kayseri - Sivas Karayolu Kovali köyü geçişinde gerçekleştirilen yok kontrolleri sırasında Diyarbakır’dan Amasya’ya giden bir yolcu otobüsü durduruldu. Jandarma narkotik köpeği Geçim ile otobüste yapılan aramada bir yolcuya ait valiz içerisinde gizlenmiş 3 kilo kubar esrar ele geçildi. Yolcu jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

