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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu taciri narkotik köpeği Geçim’i geçemedi

Uyuşturucu taciri narkotik köpeği Geçim’i geçemedi

Köpeğin esrarı yakalaması

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-Ele geçirilen uyuşturucunun fotoğrafı

( SİVAS )- Diyarbakır’dan Amasya’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan uyuşturucu taciri Sivas’ta Jandarma narkotik köpeği Geçim’i geçemedi SİVAS

- Diyarbakır’dan Amasya’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan uyuşturucu taciri Sivas’ta Jandarma narkotik köpeği Geçim’i geçemedi. Sivas’ta Jandarma asayiş ekipleri tarafından, Kayseri - Sivas Karayolu Kovali köyü geçişinde gerçekleştirilen yok kontrolleri sırasında Diyarbakır’dan Amasya’ya giden bir yolcu otobüsü durduruldu. Jandarma narkotik köpeği Geçim ile otobüste yapılan aramada bir yolcuya ait valiz içerisinde gizlenmiş 3 kilo kubar esrar ele geçildi. Yolcu jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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