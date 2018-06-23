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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı - ADANA

Uyuşturucu şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı - ADANA

- Uyuşturucu şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı - Polislerin arsada uyuşturucu araması - Bir polisin taşın altına gizlenmiş uyuşturucuyu bulması - Bölgede güvenlik önlemi alan polislerden görüntü - Yakalanan zanlının polis merkezine götürülmesiUyuşturucu şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandıADANA (AA) - Adana 'da polis ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlıyı kovalamaca sonucu yakaladı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus timleri, merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde bir kişinin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı.Bölgeye giden ekipler, kendilerini görerek kaçmaya çalışan şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı.Çevrede arama yapan ekipler, bir taşın altına gizlenmiş halde 3 paket esrar buldu.Şüpheli, sorgulanmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.

Uyuşturucu Yunus Timleri Polis Merkezi Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

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