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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu şüphelisi adliyede Haberi

Uyuşturucu şüphelisi adliyede Haberi

Şüphelinin adliyeye getirilişinden görüntüler

Uyuşturucuyla Mücadele Uyuşturucu Akalan Kurusıkı Tabanca Pompalı Tüfek 

-Fotoğraflar

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonda yakalanan 3 şüpheliden biri, 'Uyuşturucu Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (NARKO) uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ’Sokak satıcılarına’ yönelik yapılan operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerde, 0,55 gram gelen bonzai, 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheliden 2’sine 'Uyuşturucu Madde Kullanmaktan' işlem yapılırken, satıcı konumundaki 1 şüpheliye ise, ’Uyuşturucu Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı ve Emniyetteki işlemleri akabinde adli makamlara sevk edildi.
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