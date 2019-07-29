Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu sevkiyatçıları polisi bile şaşkına çevirdi

Uyuşturucu sevkiyatçıları polisi bile şaşkına çevirdi

Metamfetamin taşıyan şahsın aranması

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Yolcu Otobüsü 

-Metamfetamin'in ayaklarına bantlı hali
-Ayaklarına yapıştığı Metamfetaminin kesilip çıkartılması
-Metamfetamin paketlerinin açılması
-Ele geçirilen Metamfetamin maddesinden görüntü
-Skunk operasyonunda arabanın aranması
-Narkotik köpeğinin arama yapması
-Bağajdaki çuvala tepki vermesi
-Tekstil ürünlerinin kutudan çıkartılması
-İçindeki skunkun çıkartılması
-Paketlerin açılması
-Ele geçirilen uyuşturucudan görüntü

( MERSİN ) - Mersin polisi uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 160 gram metamfetamin ile 5 kilogram skunk ele geçirdi MERSİN

- Mersin polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 160 gram metamfetamin ile 5 kilogram skunk maddesi ele geçirilirken, zanlılardan birinin uyuşturucuyu ayaklarına bantladığı, diğerinin ise tekstil ürünlerinin içerisinde kargo ile göndermeye çalıştığı ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda doğu illerinden kente bir şahsın yolcu otobüsünde uyuşturucu madde getireceğinin bilgisine ulaşıldı. Alınan istihbarat üzerine kentte giriş yapan bazı otobüslerde arama yapan ekipler, bir şahsın üzerinde bacaklarına sarılmış 2 parça halinde 160 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A., ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Tekstil malzemelerinin içinde uyuşturucu sevkiyatı Başka bir çalışmada da batı illerinden Mersin'e yüklü miktarda uyuşturucu gönderileceğinin istihbaratını alan ekipler, yaptıkları çalışmalarda kaçakçılığın bir kargo firması üzerinden yapılacağını belirledi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda taşımacılık firmasını izlemeye alan ekipler, bahse konu kargo paketini alan alıcıyı yakalayarak arama yaptı. Yapılan aramada tekstil malzemeleri içerisine gizlenmiş vaziyette 5 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Kargoyu teslim alan Ç.A. isimli şahıs ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı