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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı - AKSARAY

Uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı - AKSARAY

- Zanlıların adliyeden çıkartılması Aksaray 'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandıAKSARAY (AA) - Aksaray 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satan "torbacı" olarak nitelendirilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Kent merkezinde belirlenen adreslere yapılan baskında H.E. (22), D.Ç. (28) ve A.A.(25) gözaltına alındı.Şüphelilerin üst aramasında bir miktar eroin ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Uyuşturucu Akalan Eroin 

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