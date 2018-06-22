Uyuşturucu sattığı iddia edilen şahıslar ile mahalleli arasında silahlı kavga: 2 yaralı

-Hastaneden detaylar

-Hastane önünde taşkınlık çıkaran vatandaşlar



( BURSA ) BURSA



- Bursa’da uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen kişilerle mahalleli arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kadın ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre; olay, Bursa Yıldırım İlçesi Yavuzselim Mahallesi 3. Olgun Sokak’ta meydana geldi. 16 KRJ 73 plakalı otomobille mahallede tur atan uyuşturucu sattığı iddia edilen şüphelilere vatandaşlar tepki gösterdi. Otomobil mahallede bir tur attıktan sonra olay yerine gelerek ateş etmeye başladı.

Olay yerinde duran 2 kadın kafasından vurularak ağır yaralandı. Kısa sürede olay yerine 112 acil servis ekipleri ve polis gelerek müdahale etti. Saldırganların olay yerinden yaya olarak kaçarken, yaralılar Bursa Şevket Yılmaz Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüphelilerin aracı taşlanarak kullanılamaz hale getirildi.

Yaralıların yakınları hastanenin acil servisine akın etti. Çevik kuvvet ve özel harekat polisi de hastanesinin acil servisinde önlem aldı. Polis saldırganları her yerde ararken, olay yerinde ve hastane çevresinde geniş önlemler alındı.

