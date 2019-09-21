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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu sattığı iddia edilen karı-koca tutuklandı

Uyuşturucu sattığı iddia edilen karı-koca tutuklandı

kalabalığın adliyeye girişi ve çıkışı(güvenlik kamerası)

( BİLECİK ) BİLECİK

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- Bilecik’in Osmaneli ilçesinde uyuşturucu madde sattığı iddia edilen karı-koca çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre olay, Osmaneli ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Osmaneli ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Osmaneli'ne Sakarya’nın Pamukova ilçesinden E.E ve H.E isimli karı-kocanın uyuşturucu madde satmaya geldiğini öğrenen Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerin titiz çalışmaları sonuncunda karıkocayı takibe aldıktan bir süre sonra operasyon düzenledi.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar esrar ele geçirdi. Sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne getirilen karıkoca, emniyetteki işlemlerinin ardından Osmaneli adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan karıkoca E.E ve H.E Bilecik M tipi ceza evine sevk edildi.
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