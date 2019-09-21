Uyuşturucu sattığı iddia edilen çift tutuklandı - BİLECİK
- Şüphelilerin emniyetten çıkarılması Bilecik 'te uyuşturucu sattığı iddia edilen çift tutuklandıBİLECİK (AA) - Bilecik 'in Osmaneli ilçesinde, uyuşturucu sattığı iddia edilen evli çift tutuklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya'nın Pamukova ilçesinden iki kişinin ilçeye uyuşturucu satmak için geldiği bilgisine ulaştı.Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonda, takibe alınan şüpheli E.E ve H.E. yakalandı.Şüphelilerin üzerinde bir miktar esrar ele geçirildi.Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen evli çift tutuklandı.
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