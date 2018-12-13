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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucu satmaktan tutuklanan kadın:“Ben suçsuzum arada beni yakıyorlar”

Uyuşturucu satmaktan tutuklanan kadın:“Ben suçsuzum arada beni yakıyorlar”

Şüphelilerin hastane çıkışı

Hastane Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Gözyaşı Trol 

-Şüpheli kadının bağırması
-Derya K’nın araç içi ağlaması
-Polis aracı ve hastane

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan kadın, “Ben suçsuzum arada beni yakıyorlar” dedi KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1’i kadın 3 kişi tutuklandı. Tutuklanan 3 kişi arasında yer alan kadın, hastane çıkışı kendisini görüntüleyen gazetecilere suçsuz olduğunu ileri sürüp gözyaşı döktü. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışma sonrası farklı adreslere operasyonda düzenledi.
Operasyonda, Onikişubat İlçesi Karamanlı Mahallesi’nde bir evde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu madde satışı yaptığı öne sürülen Abdullah Y., Derya K ile Ali P. gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen şüphelilerden Derya K., “Ben suçsuzum, suçsuz. Arada beni yakıyorlar. Ben bir şey yapmadım, itiraz ediyorum. Memlekete itirazım. Ben sadece kullandım. Yapanları alsınlar. Tek suçum arada gezmek” dedi.
3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
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