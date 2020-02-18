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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu satılan evde bonzai ile yakalanan 3 kişi tutuklandı İzle

Uyuşturucu satılan evde bonzai ile yakalanan 3 kişi tutuklandı İzle

Zanlıların adli tıptan çıkartılması

Polis Adli Tıp Bonzai Akalan 

-Adliyeye götürülmesi
-Ele geçirilen bonzainin fotoğrafı

( ADANA )- Adana'da bir evde yapılan aramada 1.65 gram bonzai ele geçirilince evde ulunan 3 zanlı tutuklandı ADANA

- Adana'da bir evde yapılan aramada 1.65 gram bonzai ele geçirildi. Evde bulunan 3 zanlı tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesinde bir evde bonzai satıldığı ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis evde yaptığı aramada 1.65 gram bonzai ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Polis evde bulunan Alperen A.(21), Emre M. (27) ve Soner Y.'yi (36) gözaltına aldı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi.
Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan 3 zanlı da tutuklandı.
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