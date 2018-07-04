Uyuşturucu satıcısı 3 kişi adliyede Haberi

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( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR



- Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen biri kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi. Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada 7 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 0.77 gram afyon sakızı maddesi, 0.68 Gram esrar maddesi, 0.30 gram eroin maddesi, 2 çıkı toplam 1.82 gram bonzai maddesi, 3 adet ecstasy uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 4 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan, 3 şüpheli şahsa ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan yasal işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından uyuşturucu ticareti yapan üç şahıs adliyeye sevk edildi.

