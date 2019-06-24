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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu satıcılarından emniyet çıkışı slogan: 'Bu sefer şampiyon biziz'

Uyuşturucu satıcılarından emniyet çıkışı slogan: 'Bu sefer şampiyon biziz'

-Şüphelilerin adliyeden çıkarılması

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--Ele geçirilenlerin fotoğrafı

( BURSA ) Uyuşturucu satıcılarından emniyet çıkışı slogan: "Bu sefer şampiyon biziz" BURSA

- Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonun gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edilirken, "Bu sefer şampiyon biziz" sloganı attı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ikamet ve üzerinde yapılan aramalarda ise, 150 gram esrar, 80 gram metamfetamin, 10 gram 10 gram kannabinoid, 9 adet sentetik tablet ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar ise emniyetten adliyeye sevk edildikleri sırada, “ Bu sefer şampiyon biziz” diyerek slogan attılar. Gözaltına alınan 10 şahıstan 5’i hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapılırken, E.S., E.D., Ö.K., R.A. ve N.K. İsimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmaktan adliyeye sevk edildi.
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