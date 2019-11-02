Uyuşturucu satıcılarından akıl almaz yöntem...Meyve suyu paketinde eroin saklamışlar



- İstanbul Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu imalatı ve ticareti kapsamında bir adrese yaptıkları operasyonda 532 gram eroin ele geçirildi. Zanlıların uyuşturucunun bir kısmını meyve suyu paketi içerisine gizlediği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ve evin zula olarak kullanıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 30 Ekim’de eve operasyon düzenledi.

Operasyonda evde bulunan S.O. ile 18 yaşından küçük F.K. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aralamalarda F.K.’nin üzerinde 4.70 gram, evde yapılan aramalarda ise meyve suyu içerisine gizlenmiş 317,30 gram, evin içerisinde 210,93 gram olmak üzere toplamda 532,93 gram uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.O. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.K. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.



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