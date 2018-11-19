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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu satıcılarına yönelik drone destekli operasyon - TOKAT İzle

Uyuşturucu satıcılarına yönelik drone destekli operasyon - TOKAT İzle



: - Operasyondan detaylar - Drone ile çekilmiş görüntüler - Bulunan uyuştucular - Zanlıların adliyeye sevkiUyuşturucu satıcılarına yönelik drone destekli operasyon - Tokat merkezli operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 26'sı tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıTOKAT (AA) - Tokat merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik drone destekli operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 26'sı tutuklandı. Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Erbaa, İstanbul ve Amasya'da drone destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 37 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Uyuşturucu Irak Trol 

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