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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu - KAYSERİ

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu - KAYSERİ

- Polis ekiplerinin emniyetten çıkması - Polis ekiplerinin adrese ulaşması - Operasyonun havadan görüntülenmesi - Polis ekiplerinin adrese baskın yapmasıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 19 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik 2 ay süren teknik takip sonucu 19 adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı.Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı şafak vakti düzenlenen operasyona, çevik kuvvet ile asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu 157 polis katıldı.
Operasyonda, Y.T, Y.K, M.E, B.G, A.G, V.Y, A.B.Ö. ile Ş.K. gözaltına alındı.Narkotik dedektör köpeklerin de yer aldığı aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu Çevik Kuvvet Uyuşturucu Madde Dedektör Köpek Şafak Vakti 

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