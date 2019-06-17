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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu - BURSA

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu - BURSA

- Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu - Operasyondan görüntüler - Gözaltına alınan zanlılar Bursa 'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu - İnegöl ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonunda 52 kişi yakalandıBURSA (AA) - Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerince, İnegöl ilçesinde bazı adreslere düzenlenen şafak operasyonunda 52 kişi gözaltına alındı.Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık bin polis tarafından şafak vakti operasyon düzenledi.
Operasyonda kapılar koçbaşıyla kırılarak evlere girildi ve arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 52 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

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