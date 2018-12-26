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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmadı - ADANA

Uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmadı - ADANA

- Mahallede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon (Arşiv) - Duvarda "torbacı aranıyor" yazısı - Duvarda "torbacı kalmadı" yazısı - Sokaktan görüntü - Vatandaşların konuşmasıUyuşturucu satıcılarına göz açtırılmadı - Adana 'da polis ekiplerinin bu yıl yaptığı 3 bin civarındaki operasyon sonucu yaklaşık 1,5 ton esrar ile 3 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 bini aşkın kişi gözaltına alındı - Daha önce duvarlarındaki "torbacı aranıyor" yazısıyla gündeme gelen bir mahallede, aynı yerlerdeki "torbacı kalmadı" yazısı dikkat çektiADANA (AA) - Adana 'da polis ekipleri yıl içerisinde sıklıkla düzenlediği operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurdu.Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yıl boyunca yaklaşık 3 bin operasyon düzenledi.
Bu operasyonlarda yaklaşık 1,5 ton esrar ile 3 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 4 binden fazla kişi arasındaki 900 şüpheli tutuklandı.Ekiplerin, kentte son yıllarda en fazla operasyon düzenlediği yerler arasında merkez Seyhan ilçesindeki Hürriyet Mahallesi oldu.Son üç yılda yaklaşık 250 operasyonun düzenlendiği mahallede 400'e yakın kişinin gözaltına alındığı ve bunların 150'sinin tutuklandığı öğrenildi.Daha önce duvarlarındaki "torbacı aranıyor" yazısıyla gündeme gelen mahallede, aynı yerlerdeki "torbacı kalmadı" yazısı dikkat çekti.Mahalle sakinleri, polisin ısrarlı operasyonları neticesinde uyuşturucu satıcılarının bölgeden temizlendiğini belirterek, emniyet güçlerine teşekkür etti.

Polis Uyuşturucu Lyon Uyuşturucu Tacirleri Polis Ekipleri 

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