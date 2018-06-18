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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu satıcılarına büyük darbe - VAN

Uyuşturucu satıcılarına büyük darbe - VAN



: - Araçta arama yapılması - Uyuşturucunun bulunması - Bulunan uyuşturucular Van 'da uyuşturucu satıcılarına büyük darbe - İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yılın 5 ayında düzenlenen 111 operasyonda, 2 ton 301 kilo 417 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 273 zanlıdan 99'u tutuklandıVAN (AA) - Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2018'in ilk 5 beş ayında düzenlenen 111 operasyonda, 2 ton 301 kilo 417 gram eroin ele geçirildi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yılın 5 ayında kent merkezi ve ilçelerinde 111 operasyon düzenlendi.
Bu operasyonlarda 2 ton 301 kilo 417 gram eroin, 160 kilo 938 gram esrar, 7 kilo 327 gram afyon sakızı ile 29 kilo 995 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.Operasyonlarda gözaltına alınan 273 zanlıdan 99'u tutuklandı. Van 'da geçen yıl aynı dönemde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 24 kilo 560 gram eroin, 288 kilo 336 gram esrar, 84 kilo 623 gram afyon sakızı ve 44 kilo 297 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti.

Uyuşturucuyla Mücadele Sentetik Uyuşturucu Eroin 

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