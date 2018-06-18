Uyuşturucu satıcılarına büyük darbe - VAN

: - Araçta arama yapılması - Uyuşturucunun bulunması - Bulunan uyuşturucular Van 'da uyuşturucu satıcılarına büyük darbe - İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yılın 5 ayında düzenlenen 111 operasyonda, 2 ton 301 kilo 417 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 273 zanlıdan 99'u tutuklandıVAN (AA) - Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2018'in ilk 5 beş ayında düzenlenen 111 operasyonda, 2 ton 301 kilo 417 gram eroin ele geçirildi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yılın 5 ayında kent merkezi ve ilçelerinde 111 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 2 ton 301 kilo 417 gram eroin, 160 kilo 938 gram esrar, 7 kilo 327 gram afyon sakızı ile 29 kilo 995 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.Operasyonlarda gözaltına alınan 273 zanlıdan 99'u tutuklandı. Van 'da geçen yıl aynı dönemde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 24 kilo 560 gram eroin, 288 kilo 336 gram esrar, 84 kilo 623 gram afyon sakızı ve 44 kilo 297 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti.